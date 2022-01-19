Предправления МТС-банка сообщил об активной подготовке к IPO

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Первичное размещение акций - это актуальная тема для МТС-банка, менеджмент активно думает об этом, рассказал председатель правления банка Илья Филатов в интервью, опубликованном 19 января аналитическим департаментом "ВТБ Капитала" (беседа состоялась в конце 2021 года).

"Мы видим сейчас, что это достаточно актуальная тема. Мы видим отчетливо сейчас, что есть спрос на хорошие качественные активы в отрасли, и понимаем, что в принципе сейчас хорошее время с точки зрения выхода на рынок. Не буду скрывать, что мы думаем об этом достаточно активно, потому что одна из частей стратегии активного роста подразумевает, во-первых, сверх докапитализацию, опережающую рынок, либо, собственно говоря, выход на рынок M&A, потому что сейчас есть в принципе достаточно качественные цели, которые мы точно так же рассматриваем", - сказал он.

По словам Филатова, банк уже вносит значимый вклад в доходы группы - за 9 месяцев 2021 года он заработал 5,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. МТС-банк делает ставку на цифровизацию и быстрый рост розничного бизнеса.

По прогнозам топ-менеджера, активы МТС-банка в 2021 году вырастут более чем на 70%, а рентабельность капитала составит 17%. В этом году в планах "дочки" МТС увеличить показатель ROE до обещанных в стратегии 20%.

"Специфика розницы в том, что резервы на выдачи мы формируем сразу, и если ты растешь достаточно высокими темпами, то объем созданных резервов от новых выдач практически съедает операционный доход этого года. Поэтому пока 17%, но в следующем году 20% ROE будет обязательно", - сказал Филатов.

"Надо отдать должное и поблагодарить акционеров за поддержку, которая есть, менеджмента, за верность в стратегии. Руководство и акционеры видят, как развивается сейчас банк, видят все предпосылки для его развития, и вопрос выделения капитала на опережающий рост рынка не стоит. В этом плане есть полная поддержка и понимание", - заявил Филатов.

Владимир Евтушенков, основной владелец АФК "Система", в портфель активов которой входят МТС и подконтрольный ей банк, говорил в июне 2021 года, что МТС-банк может провести IPO в 2022 году. По его словам, для проведения IPO оценка МТС банка должна быть не ниже $1 млрд, "иначе смешно выходить". При этом он затруднился сказать, сколько может стоить банк.

Отвечая на вопрос о планах развития ипотечного кредитования, Филатов заявил, что банк присутствует в этом сегменте кредитования, предлагая ипотеку клиентам группы, но никаких амбиций наращивать ее нет. "Он (этот продукт) нам всем нравится, кроме низкого ROE и отсутствия длинных денег, а так в принципе прекрасный продукт", - сказал Филатов, объясняя отсутствие планов по активному наращиванию жилищных ссуд.

Вместе с тем, банк активно смотрит на сегмент инвестиций и планирует к концу первого квартала 2022 года выйти на рынок с этим продуктом.

МТС-банк занимает 32-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Клиентами банка являются 2,6 млн человек.