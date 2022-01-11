Число жертв суррогатного алкоголя в ХМАО выросло до девяти

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Количество жертв суррогатного алкоголя в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа - Югры увеличилось с восьми до девяти.

"В результате употребления внутрь указанной жидкости 8 и 9 января 2022 года шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался позже", - сообщает во вторник управление СКР по региону.

Как сообщалось, в январе несколько жителей поселка Кондинское купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость. В результате ее употребления 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще восемь человек были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц). По делу были задержаны продавщица и сын владельца магазина. Продавщице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий обнаружили около 500 бутылок и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью, почти 460 бутылок были найдены выброшенными в лесу и на свалке.

Лицензия на продажу спиртосодержащей продукции у владельца этой торговой точки отсутствует.