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Полиция в ХМАО нашла осколки еще 350 бутылок из-под суррогатного алкоголя

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где девять человек насмерть отравились суррогатным алкоголем, полицейские нашли осколки еще 350 бутылок из-под нелицензионного спиртного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД региона.

Осколки с этикетками и пластиковыми пробками от примерно 350 бутылок нашли в пойме реки Конда в примерно 300 метрах от зимней автодороги. В полиции считают, что "от этих бутылок попытался избавиться сын владельца магазина, надеясь, что весной все это оттает и уплывет по реке".

Теперь в распоряжении полиции около тысячи бутылок из-под нелицензионного алкоголя.

В поселке Кондинское 8 и 9 января умерли шесть мужчин и две женщины, которые пили купленный в местном магазине суррогатный алкоголь. Госпитализация потребовалась еще восьмерым, один из них умер в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч.3 ст.238 УК). Задержаны сын владельца магазина и продавщица.

В ходе следствия оперативники нашли около 500 бутылок и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью, из них почти 460 бутылок были найдены выброшенными в лесу и на свалке. Лицензии на продажу спиртосодержащей продукции у владельца торговой точки нет.

ХМАО Кондинский район МВД

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