Против стрелявшего в директора школы в Мордовии возбуждено уголовное дело

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о нападении со стрельбой на директора школы и ее мужа в селе Лямбирь, сообщили в МВД Мордовии.

Подозреваемый - 41-летний учитель той же школы - задержан. Ему вменяют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК). У него изъяли травматический пистолет "Гроза".

От дачи показаний задержанный отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

По версии следствия, 8 января учитель пришел домой к директору. Они поругались. Подозреваемый выстрелил женщине в живот из травматического пистолета. Когда муж пострадавшей попытался стрелявшего обезоружить, он также был ранен.

Ранее сообщалось, что пистолет у учителя был зарегистрирован в установленном порядке.

Пострадавших доставили в больницу. Директора отпустили домой после оказания ей медицинской помощи. У ее мужа оказалось проникающее ранение брюшной полости и была задета печень, его лечат в стационаре.