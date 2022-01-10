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В Мордовии полиция проверяет учителя, выстрелившего в директора школы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Мордовии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в директора школы и ее мужа, в этом подозревают одного из учителей этой же школы, сообщили в региональном управлении МВД.

Предварительно установлено, что 8 января в дом директора в селе Лямбирь пришел один из ее подчиненных, 41-летний педагог. У них возник конфликт на фоне личной неприязни. По версии полиции, учитель выстрелил женщине в живот из зарегистрированного травматического пистолета. Муж директора попытался отобрать у него оружие, но тоже получил пулю.

После этого стрелявший ушел. Супругам потребовалась госпитализация. Женщину из больницы выписали в тот же день, ее муж будет лечиться в стационаре.

Травматический пистолет изъят.

Решение об уголовном деле будет принято после того, как в полиции установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Мордовия Лямбирь МВД

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