Волгоградец оштрафован на 300 тыс. руб. за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд признал виновным в реабилитации нацизма студента Дениса Воронцова, разместившего фото Генриха Мюллера на сайте онлайн-акции "Бессмертный полк".

Воронцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и частью 2 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Судом установлено, что в мае 2020 года Воронцов через социальную сеть оформил заявку на участие в онлайн-акции "Бессмертный полк". Студент добавил для демонстрации фотографию начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера, указав, что на изображении запечатлен Геннадий Геннадий. В итоге фотография Мюллера была опубликована в ходе акции.

В ходе задержания и допроса молодой человек проник в служебный кабинет следователя, забрал свой телефон, откуда удалил всю информацию, "уничтожив сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу".

Однако суду и следователям удалось доказать причастность студента к опубликованной фотографии.