Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

Волгоградец оштрафован на 300 тыс. руб. за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд признал виновным в реабилитации нацизма студента Дениса Воронцова, разместившего фото Генриха Мюллера на сайте онлайн-акции "Бессмертный полк".

Воронцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и частью 2 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Судом установлено, что в мае 2020 года Воронцов через социальную сеть оформил заявку на участие в онлайн-акции "Бессмертный полк". Студент добавил для демонстрации фотографию начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера, указав, что на изображении запечатлен Геннадий Геннадий. В итоге фотография Мюллера была опубликована в ходе акции.

В ходе задержания и допроса молодой человек проник в служебный кабинет следователя, забрал свой телефон, откуда удалил всю информацию, "уничтожив сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу".

Однако суду и следователям удалось доказать причастность студента к опубликованной фотографии.

Волгоград Бессмертный полк

Новости

Собянин ждет значительного роста COVID-заболеваемости в течение 7-10 дней

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Правозащитница сообщила о двух суицидах в московском СИЗО "Медведь"

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Кремль подтвердил решение Путина об индексации пенсий по реальной инфляции

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента
Пандемия коронавируса

Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" оценили в 93%

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

EMA дало положительное заключение на процедуру клинических исследований "Спутника V"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });