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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Петербургский городской суд прекратил четыре дела о реабилитации нацизма

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд прекратил четыре дела о реабилитации нацизма за истечением срока давности по этой статье (ст.354.1 УК), сообщила пресс-служба городских судов.

Это дела Александра Звоненко, Павла Тали, Павла Окулова и Андрея Амханицкого. Из сообщений пресс-службы следует, что их обвинили в загрузке фотографий нацистских преступников на сайт акции "Бессмертный полк онлайн" в мае 2020 года. Это были портреты коллаборациониста Андрея Власова, фельдмаршала Эрвина Роммеля и Йозефа Геббельса.

Их дела городской суд зарегистрировал наряду с еще четырьмя в конце апреля.

В марте пресс-служба сообщала, что Дзержинский суд отказался арестовать Амханицкого и оставил его на свободе под запрет определенных действий.

Бессмертный полк Петербург Санкт-Петербургский городской суд
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