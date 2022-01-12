Предполагаемым сторонникам "Хизб ут-Тахрир" в Крыму добавили статью о захвате власти

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пятеро жителей Крымского полуострова, подозреваемых в участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), стали фигурантами нового уголовного дела о приготовлении к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в среду в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что один житель Севастополя и четверо жителей Республики Крым, являясь членами региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя РФ", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, в ходе конспиративных собраний они распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию, вербовали новых членов в запрещенную террористическую организацию.

Отмечается, что ранее в отношении этих граждан было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Новое дело квалифицировано по части 1 статьи 30, статье 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти).

Подозреваемые находятся в СИЗО Симферополя.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине, которая считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, ее деятельность никак не регламентируется.