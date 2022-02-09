ФСБ задержала в Крыму четырех членов террористической организации

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании четырех участников ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Крыму.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду. По данным ФСБ, члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, "основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

Они распространяли террористическую идеологию среди жителей полуострова на конспиративных собраниях, отметили в ЦОС.

По местам жительства членов ячейки сотрудниками спецслужб обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

"Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - заявили в ФСБ, не уточнив других подробностей спецоперации.

Ранее в среду о задержании в Крыму потенциальных сторонников "Хизб ут-Тахрир" сообщал источник агентства.

"Оперативные мероприятия прошли в нескольких регионах - Белогорск, Бахчисарай, Симферополь и Севастополь. Задержаны предполагаемые организаторы и участники "Хизб-ут Тахрир", - сказал он.

Адвокат Лиля Гемеджи подтвердила "Интерфаксу" факт проведения обысков и сообщила о четырех задержанных, но не уточнила, по какой статье Уголовного кодекса их подозревают. Гемеджи - адвокат, к которой среди прочих юристов обратились родственники задержанных.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.