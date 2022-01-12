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Рогозин заявил о планах провести около 30 космических пусков до конца года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует провести в 2022 году около 30 пусков, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам в среду.

По его словам, госкорпорация не анонсировала количество пусков, так как программа запусков может быть скорректирована. "Мы исходим из того что часть пусков может не состояться", - сказал Рогозин.

"Роскосмос" провел в 2021 году 25 запусков. Из них 14 - с космодрома Байконур, по пять - с Восточного и Плесецка и один - с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее в госкорпорации сообщали, что, по состоянию на конец декабря 2021 года, проведено 76 успешных пусков российских ракет космического назначения подряд.

В госкорпорации отметили, что в 2021 году всего российскими ракетами в околоземное космическое пространство выведены 340 космических аппаратов разного назначения и в интересах нескольких стран.

Дмитрий Рогозин Роскосмос

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