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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2021 году восстановился к доковидному 2019 г. на 87%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2021 году составил 112 млн человек, доложил глава Минтранса РФ Виталий Савельев президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Таким образом, относительно 2020 года, когда российские авиакомпании перевезли 69,2 млн человек, прошлогодний пассажиропоток вырос на 62%, в сравнении с показателем доковидного 2019 года (128 млн человек) он упал почти на 13%.

Внутренние перевозки, по словам Савельева, в 2021 году достигли 89 млн пассажиров, что на 59% больше, чем в 2020-м, и на 22% - чем в 2019-м. Роста показателя удалось достичь благодаря системе субсидирования перевозок, отметил министр: всего в прошлом году из бюджета было выделено 21,9 млрд руб., 63% этой суммы - на поддержку перелетов на Дальний Восток.

Международные перевозки в прошлом году, таким образом, составили 23 млн человек. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2019-м.

Виталий Савельев Минтранс Владимир Путин

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