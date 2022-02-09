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Минтранс ждет, что в 2022 году авиаперевозки превысят уровень 2019 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс ожидает в 2022 году роста пассажиропотока российских авиакомпаний к допандемийному 2019 году, сообщил на выставке NAIS-2022 замглавы ведомства Игорь Чалик.

Он напомнил, что в 2021 года российские компании перевезли больше 111 пассажиров.

В 2019 году пассажиропоток российских авиаперевозчиков составил рекордные для отрасли 128 млн человек. В 2020 году, на фоне мирового COVID-кризиса, показатель рухнул на 46%, составив 69 млн человек.

Минтранс коронавирус Игорь Чалик

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