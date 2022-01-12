В Кремле заявили, что учения ЗВО не связаны с переговорами в Женеве и Брюсселе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Стартовавшие во вторник учения Западного военного округа (ЗВО) никак не связаны с переговорами по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Мы говорим о наших подразделениях в наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военные учения, маневры продолжались и будут продолжаться. Это обычная практика любых вооруженных сил", - подчеркнул он.

11 января ЗВО сообщил об отправке около трех тысяч военнослужащих на учения со стрельбами на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

По информации военных, военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий (Белгородская и Смоленская области) начали 2022 год с проведения тактико-специальных учений. В ходе этих маневров подразделения дивизий "отработают боевое слаживание различных формирований, повысят профессиональное мастерство, а также освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя".

В пресс-службе ЗВО сообщили, что основной акцент на тактических учениях сделан на "выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов".

"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тыс. м", - говорится в сообщении ЗВО.

Между тем представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не замечено существенных изменений численности российской группировки рядом с Украиной.

В 2021 году США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

9 декабря прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов. "Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил тогда Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.