Более двух тысяч военнослужащих ЗВО начали учение в Ленинградской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Более двух тысяч военнослужащих Западного военного округа принимают участие в начавшемся в Ленинградской области учении, сообщает пресс-служба ЗВО.

По ее данным, практические действия проходят на общевойсковых полигонах Кирилловский и Лужский.

"Личный состав мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных", - говорится в сообщении.

Огневые задачи военнослужащие также выполняют из автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.

Мероприятия боевой подготовки проходят в плановом режиме, сообщает пресс-служба.