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Минстрой потребовал строить суды с пулестойкими "кабинами" для подсудимых

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минстрой своим приказом изменил правила проектирования для федеральных судов в связи "с развитием судебной системы в России": созданием электронных дел и их архива, новыми требованиями безопасности и необходимостью гуманизации среды, сообщил через пресс-службу замглавы ведомства Сергей Музыченко.

Правила содержания подсудимых с 1992 года предусматривают обустройство защитных "клеток" из металлических прутьев для подсудимых. С учетом зарубежной практики и опыта пандемии, Минстрой изменил правила, прописав там оборудование встроенных помещений с ограждением из пулестойкого стекла, которые применяются во многих странах ЕС, сообщили в пресс-службе.

В обновленном документе уточнены требования к размещению автостоянок, хозяйственной зоны, инженерных сооружений при судах.

Особое внимание в документе уделено требованиям к безопасности зданий. При проектировании теперь дополнительно необходимо предусматривать: встроенные помещения, комнаты для запасных присяжных заседателей, блок помещений режимно-секретного подразделения.

Музыченко отметил, что в разработке новых правил участвовал судебный департамент при Верховном суде России.

Европейский суд по правам человека с 2014 года в своих решениях не раз указывал, что содержание подсудимых во время суда в клетках унижает их достоинство. Стеклянные кабины ЕСПЧ признал не столь унизительными, отметив их применение и в других странах. На стеклянные кабины жалуются адвокаты, поскольку через эти заграждения трудно переговариваться с подзащитными.

В 2018 году группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму закон о запрете в судах любых клеток, кабин или иных изолирующих заграждений во имя обеспечения прав подсудимых на получение правовой помощи и на участие в разбирательствах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в том же году призвала принять закон о запрете клеток в судах до конца года. Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев тогда говорил, что МВД предлагает "вернуться к системе барьеров, которые были давным-давно, чтобы было полное присутствие в зале". Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев напомнил, что раньше не было ни клеток, ни стеклянных коробок в залах судов, а "работала высокопрофессионально конвойная служба".

Минстрой Сергей Музыченко Евросоюз ЕСПЧ Андрей Клишас Совет Федерации Валентина Матвиенко Вячеслав Лебедев

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