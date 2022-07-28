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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Минстрой обновит правила проектирования зданий для отделов полиции

Также будут уточнены требования к центрам временного пребывания иностранцев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минстрой пообещал актуализировать свод правил, который регламентирует разработку проектов на строительство и реконструкцию зданий полиции свод правил.

"Изменения к своду правил позволят учесть опыт проектирования и строительства зданий органов МВД России, оптимизировать проектные решения. Будут конкретизированы специфические нормативные требования, уточнены положения по энергоэффективности, а также требования к внешней защите помещений, в том числе предназначенных для размещения объектов информатизации и обработки информации ограниченного доступа. Актуализация требования позволит повысить безопасность и качество проектируемых объектов", - рассказал через пресс-службу ведомства замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

В свод правил собираются включить новое приложение с материалами по проектированию территории и помещений для подразделений быстрого реагирования и специального назначения. Также обновленный документ уточнит требования к проектированию центров временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Так, в рамках расширения применения модульного строительства в свод правил включат требования по проектированию и последовательности возведения зданий и сооружений из сборно-разборных быстровозводимых конструкций. Также определится состав и площади помещений участковых пунктов полиции в зависимости от условий размещения, добавятся требования к помещениям для организации ВКС, помещениям кинологических и кавалерийских подразделений.

При корректировке правил специалисты учтут изменения норм пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований к помещениям.

Минстрой МВД Сергей Музыченко
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