Время приостановки работы аэропорта Краснодара продлили до 3 часов ночи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара из-за обильного снегопада будет закрыт до середины ночи 13 января, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В связи с продолжающимся обильным снегопадом аэропорт Краснодара закрыт до 03:00 мск 13 января. 21 рейс задержан на вылет. 9 рейсов ушли на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отменены четыре рейса: в Новосибирск, Санкт-Петербург, Стамбул и Екатеринбург. С пассажирами задержанных рейсов в терминале работают представители авиакомпаний. В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о действии в крае экстренных и штормовых предупреждениях до 14 января.

"В соответствии с анализом обстановки и возможными заторами на подъезде к Молдовановскому перевалу, в районе села Фанагорийское (город Горячий Ключ) развернут подвижный пункт обогрева для водителей автотранспорта ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Краснодаре аэропорт был закрыт до 01:00 мск 13 января. Пассажиров рейса Краснодар-Санкт-Петербург перевозят в Ростов-на-Дону для отправки из местного аэропорта к месту назначения.