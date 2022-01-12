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Число задержанных в Краснодаре рейсов из-за непогоды выросло до 19

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании начали отменять рейсы из Краснодара из-за приостановки работы аэропорта на фоне сильного снегопада, один из рейсов будет выполнен из Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"По данным на 21:45 мск в аэропорту Краснодара задержаны 19 рейсов. На запасные аэродромы направлены 9 рейсов. Шесть в Ростове-на-Дону , два в Анапе и один рейс в Сочи. Два рейса в Новосибирск и Пулково отменены. Решением авиакомпании "Россия" отмененный рейс в Санкт-Петербург будет выполняться из Ростова-на-Дону, куда 158 пассажиров доставят автобусами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиров в аэропорту обеспечили питанием. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в регионе разворачивают 303 пункта обогрева для водителей автомобильного транспорта "общей вместимостью около 23 тысяч человек". Отмечается, что в пунктах обогрева сотрудники МЧС окажут необходимую помощь водителям, здесь организована выдача горячего чая, кофе, также есть возможность зарядить мобильные телефоны.

Как сообщает краевой оперштаб, на дорогах региона работают комбинированные машины по уборке снега.

"В отдельных районах, а также на черноморском побережье продолжает идти снег. На трассах его расчищают 149 комбинированных машин, 23 рабочих. Перерывов в движении на участках федеральных автодорог нет ", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявлены экстренные предупреждения по лавиноопасности, сильным осадкам и подъему уровня рек. В связи с этим все аварийно-спасательные, дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Краснодар Ростов-на-Дону

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