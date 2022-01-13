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При взрыве газового бойлера в доме на юге Сахалина пострадал человек

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Один человек госпитализирован после взрыва газового бойлера в доме села Троицкое Анивского района, в соседнем доме загорелась газовая колонка. Оба происшествия случились ночью из-за скачка давления газа, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В результате скачка давления газа загорелась газовая колонка в квартире на ул. Невельская, 2 "г" с последующим возгоранием на площади 18 квадратных метров и взрыв газового бойлера в квартире в квартире на ул. Невельская,4, с последующим возгоранием кухни на площади 9 квадратных метров. Также в этой квартире взрывом выбило окна и двери", - говорится в сообщении.

Огонь оперативно потушили прибывшие пожарные. Из домов эвакуировали 20 человек. При взрыве бойлера пострадал один человек, он госпитализирован в городскую больницу им. Анкудинова.

В районе происшествия отключено газо- и электроснабжение для предотвращения возможных инцидентов. Там работают специалисты газовой аварийной службы, которые устанавливают возможные причины происшествия.

"Газорегуляторный пункт в Троицком пропустил газ высокого давления в сети низкого давления, из-за чего произошли аварийные ситуации с газоиспользующим оборудованием в домах по ул. Невельская", - сообщает пресс-служба областного правительства.

В администрации Анивского района сообщают, что в сельском Доме культуры развернут пункт обогрева, детей в возрасте до семи лет вместе с родителями размещают в местном детском саду №6, детей старшего возраста с родителями - в школе №5 Троицкого.

Прокуратура начала проверку по факту скачка давления газа в жилых домах по улице Невельской в селе Троицкое, в ходе которой будет дана правовая оценка исполнению законодательства о газоснабжении.

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