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Жители села Троицкого на Сахалине оказались без света и тепла из-за аварии в газовой сети

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Больше 2 тыс. человек в селе Троицком Анивского района остались без электричества и отопления из-за аварии на газораспределительной сети, 23 многоквартирных дома и 189 частных домов в селе оказались обесточенными, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Валерий Лимаренко в четверг утром провел срочное заседание комиссии по ЧС и дал поручение незамедлительно провести проверку газового оборудования в каждом доме села", - говорится в сообщении.

"Газовые службы обойдут все квартиры. Нужно проветрить помещения, проверить оборудование. Это необходимо, чтобы не допустить утечек в дальнейшем. Мы стремимся уложиться в световой день и завершить эту работу к 16:00 местного времени (08:00 мск). Я лично приеду на место происшествия с комиссией", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

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Губернатор попросил работодателей отпустить жителей Троицкого домой, так как "если людей не будет дома, газовые службы будут заходить в квартиры в присутствии полиции, если не устранить утечку газа и подать электричество, может произойти повторный взрыв".

Лимаренко потребовал обеспечить в домах сельчан тепло. "На первом этапе для этого требуется подать электричество. Тогда возможно будет установить тепловые пушки в подъездах и включить электрообогреватели в квартирах. На втором этапе будет возобновлена подача газа", - сообщает пресс-служба. В восстановительных работах участвуют 23 человека, задействованы 8 единиц техники.

Как сообщалось, в ночь на четверг произошел скачок давления в системе газоснабжения Троицкого. В результате в одном доме загорелась газовая колонка, в соседнем доме произошел взрыв бойлера, пожилая женщина получила серьезные ожоги и госпитализирована в больницу Южно-Сахалинска. В домах начался пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

В Троицком развернули несколько пунктов обогрева: в сельском доме культуры, для детей до семи лет в местном детском саду, для школьников - в местной школе. В селе дежурит автомобиль "Урал", который доставляет желающих в пункты обогрева. Прокуратура региона проводит проверку по факту данного происшествия, будет дана правовая оценка исполнению законодательства о газоснабжении.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, для установления причины возгорания назначена судебная экспертиза", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации, отвечающей за качество и безопасность предоставления услуг по газоснабжению жилых домов, а также приняты меры профилактического характера.

Сахалин

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