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На Сахалине циклон обесточил несколько населенных пунктов

На юге острова закрыты автотрассы, школьники второй день обучаются в дистанционном режиме

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Циклон нарушил энергоснабжение в Южно-Сахалинске, в Корсакове и в шести селах на юге Сахалина, сообщает в четверг пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"Продолжаются ремонтные работы на линиях электропередачи в Южно-Сахалинске, городе Корсакове, в селах Тамбовское, Ожидаево, Чистоводное, Стародубское, Яблочное, Пятиречье", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, минувшей ночью энергетики восстановили электроснабжение 11 сел на юге острова. В ликвидации последствий непогоды участвуют 7 оперативно-выездных бригад компании. Циклон, под влиянием которого Сахалинская область находится вторые сутки, сопровождается сильным ветром со снегом, ремонтные работы осложняются сильной метелью, плохой видимостью, занесенными снегом дорогами, отмечает пресс-служба.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что второй день из-за метели 83 школы южных районов Сахалина проводят дистанционное обучение.

С вечера среды до сих пор остаются закрыты автотрассы на юге Сахалина, а также в пригороде Южно-Сахалинска.

В областном центре работа пассажирского транспорта также осложнена продолжающейся метелью, не все автобусы смогли выйти на маршруты. Очистка дорог в Южно-Сахалинске ведется круглосуточно, сообщает пресс-служба мэрии.

Южно-Сахалинск Сахалинэнерго

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