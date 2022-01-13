Главные морские порты Сахалина закрыты из-за циклона

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Морские порты Корсаков и Холмск на юге Сахалина не работают из-за циклона, три грузопассажирских судна, осуществляющие перевозки между Сахалином и Курильскими островами, пережидают непогоду вблизи южного побережья Сахалина, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Морские порты Корсаков и Холмск работы не осуществляют до улучшения погодных условий. Теплоходы "Игорь Фархутдинов", "Павел Леонов", "Адмирал Невельской" стоят под Таранаем (залив Анива, юг Сахалина). Теплоход "Гипанис" находится в порту Владивосток на ремонте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что второй день не работает паромная переправа Холмск- Ванино между Сахалином и материковой частью РФ, все три парома пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края. Ориентировочно переправа возобновит работу в субботу.