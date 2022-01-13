Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:34Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Главные морские порты Сахалина закрыты из-за циклона

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Морские порты Корсаков и Холмск на юге Сахалина не работают из-за циклона, три грузопассажирских судна, осуществляющие перевозки между Сахалином и Курильскими островами, пережидают непогоду вблизи южного побережья Сахалина, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Морские порты Корсаков и Холмск работы не осуществляют до улучшения погодных условий. Теплоходы "Игорь Фархутдинов", "Павел Леонов", "Адмирал Невельской" стоят под Таранаем (залив Анива, юг Сахалина). Теплоход "Гипанис" находится в порту Владивосток на ремонте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что второй день не работает паромная переправа Холмск- Ванино между Сахалином и материковой частью РФ, все три парома пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края. Ориентировочно переправа возобновит работу в субботу.

Сахалин Корсаков Холмск

Новости по теме

Новости

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 12 рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 12 рейсов

При взрыве газового бойлера в доме на юге Сахалина пострадал человек

Что произошло за день: среда, 12 января

Грушко заявил, что РФ ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения

Материнский капитал и выплаты ветеранам будут проиндексированы на 8,4%

Материнский капитал и выплаты ветеранам будут проиндексированы на 8,4%

Инфляция в РФ с 1 по 10 января в годовом выражении разогналась до 8,6%

В Минобороны РФ назвали уровень отношений России и НАТО критически низким

Рост цен на бензин в 2021 году превысил уровень инфляции

Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%

Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%

У актера Леонида Куравлева диагностировали воспаление легких

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });