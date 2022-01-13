Общественный транспорт в Южно-Сахалинске прекратит работу из-за метели

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске из-за метели с 19:00 по местному времени (11:00 по Москве) прекратит работу общественный транспорт, мэрия призвала работодателей отпустить сотрудников по домам пораньше. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Данная мера - вынужденная. Состояние дорог требует тщательной расчистки, а нахождение на линии пассажирских автобусов затрудняет эти работы", - объяснили в мэрии.

Сахалин второй день находится под влиянием циклона. В Южно-Сахалинске с утра 13 января введен режим ЧС из-за снегопада и метели, синоптики ожидают, что такая погода продержится и в пятницу.

Закрыты автодороги на юге Сахалина и в пригороде Южно-Сахалинска, приостановлена работа морских портов юга Сахалина - Корсакова и Холмска, второй день закрыта паромная переправа между Сахалином и материковой частью России. Аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не выпускает самолеты.

Школьники южных районов Сахалина второй день обучаются в дистанционном режиме, который продлится и в пятницу.

Нарушено энергоснабжение в нескольких селах на юге Сахалина, ремонтные бригады на некоторые участки поврежденных ЛЭП добираются на лыжах и снегоходах.

В этих условиях в селе Троицком Анивского района больше 2000 человек оказались без электричества и отопления из-за аварии на газораспределительной сети, сообщила пресс-служба областного правительства. Это 23 многоквартирных дома и 189 частных домов. В связи с этим губернатор Валерий Лимаренко поручил срочно проверить газовое оборудование в каждом доме села, чтобы предотвратить утечки и взрывы после подключения газа. Работодателей он попросил отпустить жителей Троицкого домой, чтобы те могли принять сотрудников газовых служб.

В ночь на четверг произошел скачок давления в системе газоснабжения Троицкого. В результате в одном доме загорелась газовая колонка, в соседнем доме произошел взрыв бойлера, пожилая женщина получила серьезные ожоги и госпитализирована в больницу Южно-Сахалинска. В домах начался пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.В Троицком развернули несколько пунктов обогрева: в сельском доме культуры, для детей до семи лет в местном детском саду, для школьников - в местной школе. В селе дежурит автомобиль "Урал", который доставляет желающих в пункты обогрева.