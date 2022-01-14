Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт второй день из-за метели

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Южно-Сахалинска остается закрытым в пятницу - пока до 15:00 по местному времени (07:00 по московскому времени) из-за сложных метеоусловий, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящий момент задержаны 27 рейсов, в том числе 14 рейсов на прилет из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска и из других городов.

В четверг аэропорт также не принимал и не выпускал воздушные суда, тогда были задержаны на прилет и вылет 30 рейсов.

Сахалинская область третий день находится под влиянием мощного циклона, который принес в регион метели и сильные снегопады, продолжающиеся до сих пор. Закрыты дороги на юге Сахалина и в пригороде Южно-Сахалинска. Два морских порта на юге Сахалина приостановили работу, третий день закрыта паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ, а также не осуществляются морские грузопассажирские перевозки между Сахалином и Курильскими островами.