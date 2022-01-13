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Еще трое жителей ХМАО погибли от суррогатного алкоголя

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Три человека скончались, еще одна женщина госпитализирована после употребления суррогатного алкоголя в поселке Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей Унъюгана в сельском магазине приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость.

В результате ее употребления в декабре 2021 года двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения) скончались. Еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В рамках расследования уголовного дела задержан владелец магазина, в котором продавали опасный алкоголь. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, в январе 2022 года несколько жителей поселка Кондинское купили в сельском магазине нелицензионную спиртосодержащую жидкость. После ее употребления девять человек умерли.

Также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. По делу были задержаны продавщица и сын владельца магазина. Продавщице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, сыну владельца – заключение под стражей.

Полицейские обнаружили около 1 тыс. бутылок суррогатного алкоголя в лесу, на свалке и в пойме реки Конда.

Лицензии на продажу спиртосодержащей продукции у владельца торговой точки нет.

ХМАО

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