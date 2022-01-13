Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова.

"Причин отзыва не указал", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщалось, прошение об УДО Урлашов направил в декабре 2021 года. Его рассмотрение в Рыбинском городском суде было назначено на 13 января.

В августе 2016 года экс-мэр был осужден за получение взятки в 17 млн рублей и за покушение на получение взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима и штрафа в 60 млн рублей. Он отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Рыбинск.