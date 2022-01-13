Водитель "Газели" получил 12 лет колонии за пьяное ДТП с двумя погибшими

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Тюмени суд приговорил к 12 годам и 20 дням лишения свободы водителя "Газели" за гибель двух человек в ДТП с автобусом в июле 2021 года, сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что только весной подсудимый получил 240 часов обязательных работ за пьяное вождение и был лишен прав на два года. Несмотря на это, в ночь на 20 июля он сел за руль "Газели" с пассажирами. Его машина на скорости врезалась в рейсовый автобус и загорелась.

Погибли два пассажира "Газели": 48-летний мужчина и 31-летняя женщина. Пятилетняя дочь погибшей пассажирки и еще одна женщина получили тяжелые травмы. В автобусе находились только водитель и кондуктор, они не пострадали.

Суд признал водителя виновным по п. "а" ч.6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ч.2 ст.264.1 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость по ст.264.1 УК).

Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима. Суд с него также взыскал 1 млн рублей в пользу дочери погибшей женщины и 200 тысяч рублей в пользу матери погибшего мужчины.

В "Газели" было установлено не зарегистрированное в ГИБДД газобаллонное оборудование.

После ДТП в ГИБДД сообщили, что водителя "Газели" дважды лишали прав за пьяное вождение. В июне 2020 года он был лишен прав на 19 месяцев, а в 2021 году попался снова за тем же нарушением и был привлечен к уголовной ответственности.