В столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Тюмени в ночь на вторник столкнулись рейсовый автобус маршрута №11 и "Газель", погибли два человека, еще трое получили травмы, сообщили в областном управлении ГИБДД. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

Его расследуют по статье о нарушении правил дорожного движения нетрезвым водителем, повлекшем смерть двух человек (п."а" ч.6 ст.264 УК).

По сведениям ГИБДД, грузопассажирская "Газель" врезалась въехала в автобус, в котором находились водитель и кондуктор, они не пострадали.

"Газель" после столкновения загорелась. В ней было пять человек. Погибли два пассажира "Газели", ее водителю и еще троим потребовалась госпитализация. В ДТП пострадала пятилетняя девочка, которую от удара выбросило из машины.

По предварительным данным ГИБДД, водитель "Газели" был пьян. В июне 2020 года его лишили прав за нетрезвое вождение на 19 месяцев. В 2021 году он снова попался пьяным за рулем, на него завели уголовное дело и в марте его лишили прав уже на два года.

Также в ГИБДД сообщили, что в "Газели" было установлено не зарегистрированное газобаллонное оборудование.