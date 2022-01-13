В Дагестане предъявили обвинения двум подозреваемым в убийстве бизнесмена

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане предъявили обвинения двум местным жителям, подозреваемым в убийстве бизнесмена Мурадхана Ризаева в начале января, сообщает следственное управление СК России по республике.

"Обвинение предъявлено 51-летнему и 36-летнему местным жителям. По версии следствия, в октябре 2021 года они вступили в предварительный сговор, разработали совместный план и распределили роли между собой с целью совершения убийства Ризаева. 3 января 2022 года в городе Махачкале 36-летний обвиняемый выстрелил из огнестрельного оружия в Ризаева и скрылся с места происшествия. От причиненных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из подозреваемых, 51-летний мужчина, объявлен в розыск.

Дело в отношении обоих расследуется по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Ранее сообщалось, что арестован один из двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена Мурадхана Ризаева. Его тело нашли 3 января в Махачкале. В бизнесмена выстрелили трижды.