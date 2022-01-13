Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год

Награду получила директор отдела "Интерфакса" Оксана Олишевская

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил премии в области журналистики за 2021 год.

"С днем российской печати, с премиями города Москвы в области журналистики! Это очень серьезная премия, которая подтверждает ваш высокий профессионализм, ответственность за дело, то, что вы болеете душой за свою профессию и за своих читателей и зрителей", - сказал Собянин, поздравляя журналистов.

Мэр города отметил, что московская журналистика является высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией. "Вы всегда были на переднем фронте, рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют это", - добавил Собянин.

Он также заявил, что Москва - тот город, который не оставит журналистов без работы, будет предоставлять много информационных поводов.

Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек. В их числе директор отдела по освещению деятельности общественно-политических, культурных, спортивных и научно-образовательных организаций службы политической информации информационного агентства "Интерфакс" Оксана Олишевская. Она награждена за "освещение работы правительства Москвы по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Также премию получили: журналисты общественного телевидения России, Первого канала, канала "ТВ Центр", канала "Москва 24", газет "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Метро", "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", агентства ТАСС и "Москва Медиа".

Премии присуждаются с 2001 года за создание талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах. С этого времени премии получили более 300 журналистов.