Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год

Награду получила директор отдела "Интерфакса" Оксана Олишевская

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил премии в области журналистики за 2021 год.

"С днем российской печати, с премиями города Москвы в области журналистики! Это очень серьезная премия, которая подтверждает ваш высокий профессионализм, ответственность за дело, то, что вы болеете душой за свою профессию и за своих читателей и зрителей", - сказал Собянин, поздравляя журналистов.

Мэр города отметил, что московская журналистика является высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией. "Вы всегда были на переднем фронте, рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют это", - добавил Собянин.

В РоссииМишустин поблагодарил российские СМИ за борьбу с фейками о коронавирусеЧитать подробнее

Он также заявил, что Москва - тот город, который не оставит журналистов без работы, будет предоставлять много информационных поводов.

Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек. В их числе директор отдела по освещению деятельности общественно-политических, культурных, спортивных и научно-образовательных организаций службы политической информации информационного агентства "Интерфакс" Оксана Олишевская. Она награждена за "освещение работы правительства Москвы по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Также премию получили: журналисты общественного телевидения России, Первого канала, канала "ТВ Центр", канала "Москва 24", газет "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Метро", "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", агентства ТАСС и "Москва Медиа".

Премии присуждаются с 2001 года за создание талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах. С этого времени премии получили более 300 журналистов.

Сергей Собянин Интерфакс

Новости по теме

Новости

Суд не стал смягчать сроки башкирским экс-полицейским за изнасилование коллеги

Пандемия коронавируса

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах
Пандемия коронавируса

Миронов допустил, что Дума не станет рассматривать законопроект о QR-кодах

Первые самолеты с десантниками вылетели из Алма-Аты в Ивановскую область

Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

Расследуется хищение 5 млн рублей через контракт о доставке астронавтов на МКС

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });