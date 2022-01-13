Мишустин поблагодарил российские СМИ за борьбу с фейками о коронавирусе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил российские СМИ за то, что в 2021 году они боролись с фейками на тему коронавируса и помогали людям получить достоверную информацию о болезни.

"Многие журналисты и редакции боролись с недостоверной информацией или, как сегодня говорят, с фейками, помогая людям разобраться с тем, как уберечь себя и своих близких от болезней. Ваше ответственное отношение сыграло огромную роль в этом, убедило десятки тысяч людей сделать правильный выбор и обезопасить себя и окружающих", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2021 год.

Премьер сообщил, что, по решению экспертов, число премий в области СМИ увеличено вдвое и за 2021 год они вручаются в 20 номинациях.

Мишустин подчеркнул, что "третий год весь мир живет в условиях пандемии и новости о заболевших в России, в мире остаются самыми востребованными у нашей аудитории".

"Ваша принципиальная позиция, профессиональный подход к изложению фактов, стремление дать как можно объективную картину текущих событий, действительно, необходимо для жителей нашей страны и для других людей", - сказал он.

Мишустин признал, что на фоне пандемии в работе СМИ многое изменилось: стало меньше массовых мероприятий, где можно пообщаться с интересными людьми, изменились технологи выпуска телепередач, газет.

Премьер пояснил, что это связано с временными ограничениями, которые "иногда возобновляются в отдельных регионах".

Кроме того, Мишустин обратил внимание на то, что аудитория СМИ "все чаще ищет новости в онлайне или мобильных приложениях". "Многим СМИ, особенно в регионах, удалось обеспечить экономическую независимость и сохранить рабочие места. Несмотря на все сложности, вы остаетесь успешными, не теряете индивидуальности и умение работать в команде, готовы всегда прислушиваться к людям, аудитории", - сказал глава правительства.

Мишустин был в маске, когда поздравлял лауреатов премии, а награжденных приветствовал, подставляя кулак.