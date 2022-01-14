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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
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В России за сутки выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 января. INTERFAX.RU -Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 820 случаев, это на 2 665 больше, чем в четверг, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 23 820 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 547 (14,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Резкий рост заболевших коронавирусом продолжается в РФ третьи сутки подряд. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в пятницу, что это связано с распространением штамма "омикрон".

Прирост заболевших отмечен в Москве, где за сутки выявили 5 712 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 708, в Московской области - 1 990, а также в других крупных агломерациях.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 739 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 69, в Петербурге - 61, в Подмосковье - 40.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 747 тыс. 125 случаев коронавирусной инфекции, 319 911 умерших и 9 млн 809 тыс. 300 выписанных, в том числе 24 952 выписаны за последние сутки, из них 2 888 выздоровевших приходится на Москву.

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