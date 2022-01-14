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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает расти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Около 5,7 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель вырос на 4% по сравнению с тем, что был накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, в российской столице зафиксировали 5 712 инфицированных. Накануне сообщалось о 5 490 пациентах с коронавирусом (максимальное число с 11 ноября). Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве несколько выросла - на 222 случая или примерно на 4%.

За сутки в столице скончались 69 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 37 739.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 2 888 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 902 438 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 857 выписанных и 71 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 января составляет 2 075 669.

Последний подъем заболеваемости коронавирусом в российской столице пришелся на осень 2021 года, заболеваемость начала расти со второй половины сентября. 21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. 3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут. 8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остался обязательным в общественных местах и на транспорте. Впоследствии суточная заболеваемость COVID-19 в Москве стала уменьшаться.

28 декабря 2021 года Собянин заявил, что в последние недели в Москве фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19.

11 января мэр сообщил, что в Москве в течение 7-10 дней будет значительный рост заболеваемости коронавирусом, а в столице фиксируют существенное количество заражений новым штаммом "омикрон".

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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