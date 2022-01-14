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Экс-секретарь суда в Петербурге отсудил 400 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший секретарь Октябрьского районного суда Петербурга Александр Эйвазов добился компенсации за незаконного уголовное преследование по делу о клевете на судью, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Петроградский суд города взыскал в пользу Эйвазова 400 тыс. рублей компенсации морального вреда, говорится в сообщении.

Истец просил о выплате в 4 млн 295 тыс. рублей. Представитель ответчика - министерства финансов РФ - возражала против удовлетворения требований Эйвазова.

Пресс-службе судов истец сообщил, что обжалует решение. Он отметил, что планирует "несмотря ни на что связать свою жизнь с Фемидой и стать судьей по уголовным делам".

Как сообщалось, в июне 2021 года Колпинский районный суд взыскал в его пользу с ФСИН, МВД и минздрава 250 тыс. рублей за нарушение условий содержания под стражей.

Ранее в отношении Эйвазова было возбуждено дело о воспрепятствовании правосудию (ч.3 ст.294 УК РФ). Согласно материалам дела, в ноябре 2016 года он, будучи секретарем по делу о покушении на мошенничество, которое рассматривали в Октябрьском суде Петербурга, "на почве личной неприязни к судье", "желая отмены приговора, умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания".

В июле 2018 года Калининский суд Петербурга признал Эйвазова виновным и приговорил к году и 10 месяцам колонии-поселения. Решение было обжаловано, и в ноябре 2018 года года Петербургский горсуд оправдал осужденного в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию.

Эйвазов также был обвинен в клевете на судью (ст.298.1 УК РФ) Ирину Керро, с которой она работал в Октябрьском суде. Позже это обвинение с него сняли в связи с отсутствием состава преступления.

Эйвазов известен в публичном пространстве заявлениями о злоупотреблениях в Октябрьском суде Петербурга.

Петербург Александр Эйвазов

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