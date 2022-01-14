"ЕР" опровергла слова своего депутата о планах сделать COVID-вакцинацию платной

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак опроверг высказывания депутата Госдумы единоросса Максима Иванова о планах сделать вакцинацию платной.

"Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет", - цитируют Турчака в пятницу в пресс-службе партии.

Более того, по его словам, "идёт системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству её получения для граждан".

В связи с этим "заявления представителей публичной власти, включая депутата Госдумы от нашей партии Максима Иванова, о планах сделать вакцинацию платной - недопустимы и вредны", сказал Турчак.

"За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Госдумы", - также считает секретарь партийного Генсовета.