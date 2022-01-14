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Попова отметила, что переболевшие и привитые переносят "омикрон" как легкий грипп

По словам главы Роспотребнадзора, инкубационный период при "омикроне" составляет 2-5 дней, он передается быстрее до семи раз

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Прошедшие вакцинацию от коронавируса и переболевшие COVID-19 в случае инфицирования "омикрон"-штаммом переносят болезнь как острое респираторное заболевание или легкий грипп, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это его свойство (высокая заразность) позволяет ему заражать и людей, которые уже имеют иммунитет, и развиваться в клетках слизистых оболочек. Но при этом не вызывая развития серьезного течения заболевания", - сказала Попова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что "у людей, которые переболели уже или которые привиты, что очень важно, и привиты правильно, по полной схеме, у них развитие заболевания заканчивается симптомами легкого ОРЗ – острого респираторного заболевания или очень легкого течения гриппа".

Инкубационный период

Инкубационный период при штамме "омикрон" составляет от двух до пяти дней, передается он в 3-7 раз быстрее, сообщила Попова.

"Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период (коронавируса) 6-8 дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней, то есть распространение идет гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с распространением массовым этого вируса, и они говорят, что его контагиозность выросла, по их мнению, от трех до семи раз. То есть он значительно быстрее распространяется", - сказала Попова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что штамм "омикрон" "очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, на слизистых носа, на слизистой горла, гораздо быстрее, чем его предшественники. Из этого следует, что он гораздо быстрее передается и человек становится опасным, заразным уже в первые сутки".

"Омикрон" поражает и детей

"Очень важно, что, к сожалению, но это так, "омикрон"-штамм в значительной степени поражает и детей", - сказала Попова на брифинге в пятницу.

Глава Роспотребнадзора добавила, что "омикрон" распространяется быстро, а контакты в среде детей плотные.

"Поэтому остановить его распространение не так просто, но вполне возможно", - сказала Попова.

Она напомнила о действующих в стране рекомендациях Роспотребнадзора для детских учреждений. Среди них: утренний температурный фильтр, разведение потоков, специальное расписание и график посещения столовых.

Соблюдение этих требований позволит сохранить сегодняшний режим посещения детских учреждений, добавила Попова.

Волна "омикрона" простой не будет

Она также отметила, что Россия сможет справиться с новой волной заболеваемости - "омикрон"-штаммом при соблюдении выработанных правил.

"Я бы хотела отметить также, что мы с вами уже не в первый раз попадаем в такую сложную эпидемическую ситуацию – максимально сложную за эти два года, но и опыт, который мы наработали, позволяет нам быть абсолютно уверенными, что при неукоснительном соблюдении всех тех правил, которые мы выработали, мы сможем справиться и с этой волной", - сказала Попова на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу.

Она отметила, что эта волна заболеваемости коронавирусом простой не будет.

Роспотребнадзор Анна Попова

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