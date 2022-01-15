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Первые случаи заражения штаммом "омикрон" зафиксировали в Туве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Коронавирусный штамм "омикрон" впервые выявили в Туве, сообщил в субботу глава республики Владислав Ховалыг на своей странице "ВКонтакте".

"В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений", - написал он.

Ховалыг отметил, что в связи с появлением в Туве нового штамма власти республики анализируют динамику по заболеваемости, усиливают антикоронавирусные меры.

Он подчеркнул, что все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусом в Туве есть.

По последним данным всего на территории Тувы зафиксировано 31 716 случаев COVID-19, выздоровели 30 752 человека, умерло - 323.

Хроника коронавируса. Январь.

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Тува Коронавирус

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