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Главная елка Ростова-на-Дону упала из-за сильного ветра

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону вечером в пятницу из-за шквалистого ветра рухнула главная городская елка у парка имени Максима Горького, пострадавших нет.

Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что будет проведена претензионная работа по качеству установленной конструкции.

В пресс-службе добавили, что елку доставил поставщик из Санкт-Петербурга.

В ближайшее время будет выполнен демонтаж упавшей конструкции.

Ростов-на-Дону

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