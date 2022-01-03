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Наклонившуюся из-за гирлянд ёлку в Великом Новгороде закрепили тросами

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Коммунальщики в Великом Новгороде закрепили главную елку Новгородской области, накренившуюся под тяжестью гирлянд, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в мэрии.

"Ёлку закрепили тросами и бетонными блоками", - пояснил собеседник.

Главная ёлка региона, установленная на центральной, Софийской площади Великого Новгорода, наклонилась в новогодние праздники. Территория у ёлки, прозванной "пизанской", сразу стала популярным местом селфи для горожан и туристов.

Ранее происшествия, связанные с новогодними елками, в Новгородской области регистрировались многократно.

Так, в 2011 году обрушились ёлки, установленные на главных площадях в городах Боровичи и Валдай. Причиной происшествий стал штормовой ветер. По счастливой случайности жертв и травмированных не было.

Великий Новгород Новгородская область

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