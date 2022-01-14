Более 11 тысяч жителей Ставрополья остались без света из-за урагана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Специалисты ведут восстановительные работы в Ставропольском крае, где из-за очень сильного ветра без света остались несколько тысяч человек, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 22:20 мск отключено электроснабжение в городе Ставрополе и городе Михайловске. В зоне отключения находятся 2945 домовладений с населением 11135 человек, в том числе 3730 детей", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра в регионе в четверг был введен режим повышенной готовности.