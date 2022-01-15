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Число оставшихся без света жителей Ставрополья превысило 14 тысяч человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Более 14 тысяч жителей Ставропольского края остались без электричества из-за сильного ветра, который бушует в регионе, сообщает в субботу пресс-служба краевого главка МЧС.

"Без электричества остаются четыре населенных пункта - город Ставрополь, город Михайловск, село Тугулук, поселок Верхняя Кугульта. Это 4139 домовладений с индивидуальным отоплением (которое не работает без электричества - ИФ) с населением 14405 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об отключении света у 11 тысяч жителей города Ставрополя и города Михайловска.

По данным пресс-службы, в Ставрополе на припаркованный автомобиль упало дерево. Пострадал один человек, он госпитализирован.

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра в регионе в четверг был введен режим повышенной готовности.

Ставропольский край МЧС

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