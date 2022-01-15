Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тела погибших обнаружены после ликвидации пожара в поселке Глубокий Ростовской области, сообщает управление МЧС по региону в субботу.

"15 января в 03:15 от очевидцев поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Фрунзе, 74. На момент прибытия первых подразделений дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 48 кв. метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела пяти погибших", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются.

К тушению пожара привлекались 21 спасатель, семь единиц техники.