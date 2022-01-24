Два человека погибли на пожаре в Новосибирской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту пожара в деревне Новая Чебула в Новосибирской области, в котором погибли два человека, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следователей, около 01:00 мск в понедельник в частном доме по улице Зеленая в деревне Новая Чебула Болотнинского района Новосибирской области произошел пожар.

"В ходе его ликвидации пожарными были обнаружены тела мужчины и женщины 1965 и 1975 г.р. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин возгорания, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.