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В РФ стали чаще предлагать вернуться ушедшим работникам на более высокую зарплату

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Более трети российских компаний (38%) в настоящее время предлагают вернуться ранее уволившимся сотрудникам на более высокую зарплату и должность, в 2019 году такие предложения делал каждый четвертый работодатель (25%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Согласно исследованию, среди основных причин таких предложений - нехватка специалистов нужного профиля.

В свою очередь, около половины россиян (46%) получали такого рода предложения от прежних работодателей, положительный ответ дали 15% бывших сотрудников, отказом ответили 31% опрошенных, отмечают в SuperJob.ru.

По данным опроса, в случае получения предложения вернуться на прежнюю работу на более высокие позиции положительный ответ дал бы каждый четвертый (25%), около половины (46%) отказались бы от такого предложения, 29% ранее уволившихся специалистов не знают, как поступили бы в такой ситуации.

Опрос среди работодателей был проведен 10-12 января 2022 года, были опрошены 500 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 105 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Опрос среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих опыт работы, проводился в те же сроки в 353 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

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