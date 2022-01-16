Экономить практически на всем в период пандемии стали более 40% россиян

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Максимально сократили свои траты в период продолжающейся пандемии коронавируса 44% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, чаще всех стали ущемлять себя в расходах сограждане с ежемесячной зарплатой менее 50 тыс. рублей в месяц (49%), и респонденты в возрасте 35-44 лет (48%).

Главным аргументом россиян, перешедших на режим максимальной экономии, является довод о повышении цен.

В свою очередь, каждый десятый (10%) стал позволять себе тратить больше в период пандемии, среди сограждан с доходом от 80 тыс. рублей в месяц и россияне в возрасте до 34 лет - по 12% респондентов соответственно.

Сограждане, решившие повысить уровень своих расходов, свою позицию обосновывают тем, что лучше тратить побольше на заботу о себе и о своем здоровье.

По данным SuperJob.ru, не изменил свою личную финансовую стратегию почти каждый третий (30%), среди сограждан с доходами в пределах 50 тыс. - 79 тыс. рублей эта доля составила 35%.

Свое отношение к ситуации с расходами эти респонденты объясняют тем, что предпочитают жить не только с мыслями о будущем, но и сегодняшним днем.

По данным исследования, затруднился оценить изменение своего отношения к финансовым затратам в период пандемии каждый шестой россиянин (16%).

Опрос был проведен 9-14 января 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 386 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.