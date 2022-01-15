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Число оставшихся без света жителей Ставрополья достигло 59 тысяч человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Еще порядка 24 тыс. жителей Ставропольского края попали под отключение света из-за сильного ветра, всего без электроснабжения находятся 59 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС в субботу.

"Отключенными от электроснабжения остаются 18 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях, а именно более 23 тыс. домовладений с населением 59 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось об аварийном отключении электричества у 35 тыс. жителей Ставропольского края.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра в крае введен режим повышенной готовности, в городе Ставрополе - режим ЧС.

Ставропольский край

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