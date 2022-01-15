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Режим ЧС ввели в населенных пунктах Ставрополья после урагана

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе Ставрополе и городе Михайловске, а также в ряде других населенных пунктов региона.

Согласно постановлению губернатора, размещенному в субботу на официальном портале правовой информации региона, режим ЧС действует в Шпаковского и Грачевском округах, Ставрополе и Михайловске. Большая часть происшествий из-за ветра, в том числе отключений электроэнергии, произошла именно в этих территориях.

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По данным Главного управления МЧС по региону, из-за ветра без света находились 86 тыс. человек. Специалистам удалось оперативно устранить аварийное отключение у 27 тыс. жителей региона. Таким образом, без света в течение дня находились 59 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы. На данный момент без электроснабжения остаются около 16 тыс. жителей региона. Ветром также было повалено больше сотни деревьев, в нескольких десятках домовладений сорвало кровлю.

Кроме того, по сообщению пресс-службы АО "Газпром газораспределение Ставрополь", в Ставрополе было зафиксировано 20 повреждений на газопроводах, из-за этого около 200 ставропольцев находились без газа.

"Ураган повалил сотню деревьев, часть из которых упала на сети газораспределения. Деформировано и повреждено более 100 метров газовых труб", - говорится в сообщении АО.

В настоящее время газоснабжение всех потребителей полностью восстановлено.

Ставропольский край

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