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Суд в ХМАО арестовал предпринимателя по делу о гибели из-за суррогатного алкоголя

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Суд Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа заключил под стражу предпринимателя, организовавшего реализацию контрафактной алкогольной продукции жителям поселка Унъюган, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО-Югре.

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По данным следствия, в конце прошлого года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в поселковом магазине приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей.

В результате употребления суррогата в декабре 2021 года умерли двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения). Еще одна 39-летняя жительница поселка была доставлена в Няганскую окружную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в пресс-релизе.

Ханты-Мансийский автономный округ

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