Около 55 тыс. человек остались без энергоснабжения в Дагестане

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Энергетики Дагестана переведены на особый режим работы и восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение, сообщает Минэнерго РФ в субботу.

Как говорится в сообщении ведомства, в Дагестане ухудшение погоды - местами снегопад, ветер с порывами до 25 м/с. Из-за непогоды происходят локальные отключения электроснабжения. В зоне риска - частично Махачкала, Касумкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Левашинский, Сергокалинский и Каякентский районы республики. Без энергоснабжения около 55 тыс. человек, сказали в Минэнерго.

Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" переведены на особый режим работы.

В восстановительных работах в Дагестане в настоящее время участвуют 56 бригад. Также в готовности к применению находятся 14 передвижных резервных источников энергоснабжения общей мощностью более 2,5 МВт.