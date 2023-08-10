Жара названа причиной веерных отключений электроэнергии в Дагестане

Глава республики пообещал за несколько лет решить проблему низкого качества электроснабжения

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Причиной веерных отключений электроэнергии в Дагестане стала жаркая погода, объяснил в Telegram глава республики Сергей Меликов.

"Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Много дагестанских семей остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче", - написал он.

По его словам, 120 человек, 37 бригад и 56 единиц техники участвуют в аварийных работах, на усиленный режим переведены все службы, включая республиканское правительство и муниципальные власти.

Модернизацию сетей он назвал первой необходимостью для региона.

"В то же время необходимо посмотреть правде в глаза: объемы работ и средств, которые позволят решить проблемы граждан, 30 лет страдающих от низкого качества электроснабжения, слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра. Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим", - подчеркнул Меликов.

Он отметил, что обращения республики к федеральным органам власти и Россетям "не остаются без внимания: в Дагестане реализуются программы повышения надежности электросетей республики в целом и Махачкалы, в частности", .рассчитанные до 2025 года. Основные мероприятия запланированы уже на 2024 год.

Глава Дагестана сообщил, что в эти дни обратился к федеральному правительству с просьбой рассмотреть возможность финансирования необходимых работ, но заверил, что и власти республики сделают все возможное, чтобы решить данные проблемы.

Ранее сообщалось, что в Махачкале из-за аномальной жары была нарушена работа ряда энергетических объектов. Энергетики были вынуждены вводить технологические перерывы в подаче электричества, чтобы избежать нарушений в работе энергооборудования и исключить аварийные отключения электроснабжения. ГУ МЧС по республике сообщило, что в Дербенте из-за энергоаварии на подстанции без света остались порядка 40 тысяч человек.